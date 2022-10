SRF Medientalk: Die Krise der Regionalmedien

Eine neue Studie befasst sich mit der Situation der regionalen Titel in der Schweiz und kommt zum Schluss: Die finanzielle Lage ist vielerorts extrem angespannt. Zudem fehlt es an Möglichkeiten für digitale Innovation – und es herrscht Fachkräftemangel. Was ist zu tun?

Rund drei Wochen nach dem persoenlich.com-Interview sind Stephanie Grubenmann und Konrad Weber zu Gast im «Medientalk» von SRF. Die beiden haben eine Analyse zum Lokaljournalismus im Auftrag der Stiftung Mercator Schweiz erstellt.

Und: Wie steht es um die Meinungsfreiheit bei TikTok? Eine neue Recherche des NDR zeigt: TikTok verspricht Besserung – setzt aber kaum etwas davon um. Dazu spricht Moderator Salvador Atasoy mit Catharina Felke vom NDR.

Ausgestrahlt wird der «Medientalk» am Samstag ab 10.33 Uhr auf Radio SRF 4 News, ist aber auch bereits online verfügbar. (pd/cbe)