SRF: Die Kulturabteilung wird reorganisiert

Leistungsschutzrecht

Der Ständerat vertagt den Entscheid

Der Rat will die Entwicklung in der EU abwarten, bevor er über eine Urheberrechts-Revision entscheidet.

Die kleine Kammer will die Entwicklung in der EU abwarten, bevor sie über die Revision des Urheberrechts entscheidet. Der Ständerat hat am Dienstag entschieden, die Vorlage an seine Kommission zurückzuweisen.