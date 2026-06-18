Publiziert am 18.06.2026

Bei den European Publishing Awards 2026 konnten zahlreiche Schweizer Publikationen Auszeichnungen gewinnen – sowohl im Magazin- als auch im Zeitungsbereich.

Besonders erfolgreich war die Schweizer Familie, die in den Kategorien «Infographic», «Illustration» und «Storytelling: Feature, Report, Q&A» ausgezeichnet wurde – für die Eurovision-Song-Contest-Infografik, die Illustration «Träume» sowie die Beiträge «Ameisen Wissen», «Giftpflanzen» und «Warenhaus».

Ringier wurde dreifach in der Kategorie «Storytelling: Feature, Report, Q&A» geehrt: für «Obligo-Recherche», «Prämienticker» und «Widerstand ist zwecklos». Die Schweizer Illustrierte (Ringier AG) gewann zudem in der Kategorie «Design: Lifestyle, Fashion & Beauty».

Das Strassenmagazin Surprise überzeugte mit drei Auszeichnungen: in der Kategorie «Photography – Sequence» mit den Ausgaben «#605: Shadow» und «#611: Addiction» sowie in der Kategorie «Illustration» mit «#595: Expatriation».

Weitere Magazin-Auszeichnungen gingen an die Stiftung Elternsein («Magazine Story of the Year», Dossier «Autismus»), die Genossenschaft Infolink («Magazine Story of the Year», «Sexarbeit – Weshalb es schädlich ist, sie zu kriminalisieren»), das Bianco Alpine Lifestyle Magazine («Design: Lifestyle, Fashion & Beauty») sowie Medienart Annabelle AG («Content Marketing digital», «Café Stockholm»).

Auch im Zeitungsbereich glänzten Schweizer Titel. Der Blick gewann drei Auszeichnungen: zwei in der Kategorie «Cover und Coverstory» sowie eine für eine Sonderseite. Die Handelszeitung wurde sogar viermal geehrt – für Cover und Coverstory, Fotografie Portrait, Visualisierung sowie eine neue Serie.

Die Preisverleihung fand am 17./18. Juni 2026 im Rahmen des European Publishing Congress im Palais Niederösterreich in Wien statt. (cbe)



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