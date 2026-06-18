18.06.2026

European Publishing Awards

Die Schweizer Abräumer in Wien

Die Schweizer Familie holt sechs Preise, Ringier und das Strassenmagazin Surprise punkten mehrfach. Auch im Zeitungsbereich glänzen Schweizer Titel.
Publiziert am 18.06.2026

Bei den European Publishing Awards 2026 konnten zahlreiche Schweizer Publikationen Auszeichnungen gewinnen – sowohl im Magazin- als auch im Zeitungsbereich.

Besonders erfolgreich war die Schweizer Familie, die in den Kategorien «Infographic», «Illustration» und «Storytelling: Feature, Report, Q&A» ausgezeichnet wurde – für die Eurovision-Song-Contest-Infografik, die Illustration «Träume» sowie die Beiträge «Ameisen Wissen», «Giftpflanzen» und «Warenhaus».

Ringier wurde dreifach in der Kategorie «Storytelling: Feature, Report, Q&A» geehrt: für «Obligo-Recherche», «Prämienticker» und «Widerstand ist zwecklos». Die Schweizer Illustrierte (Ringier AG) gewann zudem in der Kategorie «Design: Lifestyle, Fashion & Beauty».

Das Strassenmagazin Surprise überzeugte mit drei Auszeichnungen: in der Kategorie «Photography – Sequence» mit den Ausgaben «#605: Shadow» und «#611: Addiction» sowie in der Kategorie «Illustration» mit «#595: Expatriation».

Weitere Magazin-Auszeichnungen gingen an die Stiftung Elternsein («Magazine Story of the Year», Dossier «Autismus»), die Genossenschaft Infolink («Magazine Story of the Year», «Sexarbeit – Weshalb es schädlich ist, sie zu kriminalisieren»), das Bianco Alpine Lifestyle Magazine («Design: Lifestyle, Fashion & Beauty») sowie Medienart Annabelle AG («Content Marketing digital», «Café Stockholm»).

Auch im Zeitungsbereich glänzten Schweizer Titel. Der Blick gewann drei Auszeichnungen: zwei in der Kategorie «Cover und Coverstory» sowie eine für eine Sonderseite. Die Handelszeitung wurde sogar viermal geehrt – für Cover und Coverstory, Fotografie Portrait, Visualisierung sowie eine neue Serie.

Die Preisverleihung fand am 17./18. Juni 2026 im Rahmen des European Publishing Congress im Palais Niederösterreich in Wien statt. (cbe)


Die Übersicht über alle Gewinnerarbeiten finden Sie hier.


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