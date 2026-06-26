Annabelle: Die «Soirée» kommt zurück

Publiziert am 26.06.2026

Die Event- und Gesprächsreihe «Soirée» der Annabelle kommt nach sieben Jahren zurück. Bei der Auftaktveranstaltung am 16. September im Kunsthaus Zürich diskutieren Unternehmerin Yaël Meier, SRF-Moderatorin Mona Vetsch, Psychologieprofessorin Pasqualina Perrig sowie Valentin Müller, der nach einer Laufbahn in der Finanzbranche heute als Primarlehrer arbeitet. Das Thema: «Was ist Erfolg?».

Die zweite Ausgabe wird am 11. November im Zentrum Paul Klee in Bern stattfinden. Sie widmet sich der Frage, wie Entscheidungen getroffen werden – etwa bei Ausbildung, Familienplanung oder Berufswechsel. Die Besetzung des Berner Podiums wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Beide Anlässe werden von Annabelle-Redaktorin Helene Aecherli moderiert. Sponsor des Anlasses ist PostFinance. (pd/spo)