Seit der Gründung im Jahr 1955 versorgte die dreisprachig angebotene Telefonnummer 164 Schweizerinnen und Schweizer mit Sportinformationen. Doch damit ist jetzt Schluss: Nach der Revision des Fernmeldegesetzes ist es nicht mehr erlaubt, Informationsdienste via Kurznummern zu verbreiten – sie sind künftig für Notfalldienste reserviert, wie die NZZ berichtet. Ab 1. Januar 2023 wird die 164 zur 0900 164 164.

In der Zeit vor dem Internet war die Nummer für die meisten Menschen der einzige Weg, um sich über Ereignisse aus dem Sport in Echtzeit zu informieren. In den 1970er und 1980er Jahren lagen die Zugriffszahlen bei über zehn Millionen Anrufen. 2008 waren es 1,8 Millionen Anrufe und letztes Jahr noch 221 000.

Die Nummer 164 sollte schon in den 1990er Jahren verstummen, wie es weiter heisst. Letztlich habe eine Intervention des damaligen Chefredaktors der Sportinformation Peter Frei bei dem Kommunikationsminister Adolf Ogi dies verhindert.

Die PTT und später die Nachrichtenagentur Sportinformation haben von dem Service erheblich profitiert. Auch für den neuen Betreiber Keystone-SDA sei es sehr rentabel gewesen. Weiterhin nachgefragt wurden bis zuletzt die Resultate von Skirennen sowie der Fussball- und Eishockeymeisterschaft. (mj)