UKW: «Die SRG hätte als letzte abschalten sollen»

Herr Schawinski, gemäss einem NZZ-Artikel wollen Sie gegen das UKW-Verbot in der Schweiz klagen. Wie konkret ist Ihre Androhung?

Die juristische Abklärung hat erst begonnen.

Was wollen Sie mit einer solchen Klage bewirken?

Es ist unsinnig, eine weltweit genutzte, völlig unbedenkliche Technologie ganz zu verbieten. Das wäre ein einmaliger Vorgang. Selbst die Atomkraftwerke laufen bei uns noch lange weiter. Auch die Benützung der Autos mit Benzinmotor wird wohl nie verboten, und in beiden dieser Fälle wären Argumente für ein Verbot nachvollziehbarer. Mit welcher Begründung will man jedoch ein UKW-Verbot durchsetzen? Was wird damit erreicht? Wer profitiert davon? Wenn die SRG auf Kosten ihrer Kunden sparen will, ist das ihre Sache. Wobei als Gebühren-Milliardär sollte die SRG ihre Aufgabe als Service-public-Veranstalter anders interpretieren und nicht als erste, sondern unbedingt als letzte abschalten. Im Gegensatz zur SRG hat kein einziges Privatradio UKW abgeschaltet. Alle von ihnen sind im Interesse ihrer Hörer und des Mediums Radio bereit, diese Kosten zu tragen.

Handkehrum könnte man argumentieren, dass Sie als Betreiber eines Privatradios davon profitieren, dass die SRG ihre UKW-Sender Anfang des Jahres abgestellt hat.

Richtig. Dies ist nicht meine Motivation. Als Gründer von Kassensturz bin ich seit mehr als 50 Jahren immer aufseiten der Konsumenten. Und die werden durch dieses unsinnige Verbot massiv geschädigt.

Bekommen Sie viele Reaktionen von Hörerinnen und Hörern, die bislang SRG-Sender konsumiert haben?

Ja, ich glaube, dass sich der Frust und die Wut erst so richtig aufbaut, auch wenn bisher viele Medien dieses Thema massiv unterdrückt haben, was mich erstaunt.

Gibt es neben Ihrer angedrohten Klage auch andere Bemühungen der Privatsender, die UKW-Abstellung für Privatsender in zwei Jahren zu verhindern?

Gespräche finden zurzeit statt, nicht nur in der Deutschschweiz, sondern auch mit der Westschweiz, wo die Ablehnung der unsinnigen Abschalt-Orgie besonders massiv ist.