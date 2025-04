European Publishing Awards: Diese Arbeiten haben gewonnen

Publiziert am 16.04.2025

Beim renommierten European Publishing Awards 2025 konnten mehrere Schweizer Publikationen Auszeichnungen gewinnen. Besonders erfolgreich war das Medienhaus Ringier, das in fünf Kategorien triumphierte.

In der Kategorie «Infographic» wurde die Visualisierung «Wohnen, mieten, kaufen» von Ringier ausgezeichnet. Weitere Preise gingen an Ringier für den Beobachter in den Kategorien «Photography – Sequence» («Die Kraft der Familie»), «Cover One-shot» («Geld anlegen – aber umweltfreundlich»), «Storytelling: Short Piece» («Klima? Klar!») und «Illustration» («Nannys gehen in der Schweiz durch die Hölle»).

Die Schweizerische Weinzeitung aus Zürich gewann in der Kategorie «Cover Concept». Auch das Strassenmagazin Surprise wurde zweifach geehrt: Die Ausgabe «#576: Adriana» (Zürich) in der Kategorie «Photography – Portrait» und die Ausgabe «#566: Arctic» (Verein Surprise, Basel) in der Kategorie «Photography – Sequence».

Die Preisverleihung findet am 23./24. Juni 2025 statt. (cbe)