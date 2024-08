Tamedia: «Dieser Abbau ist eine neue Dimension»

Publiziert am 27.08.2024

290 Stellen baut das Medienhaus Tamedia in den nächsten Monaten ab (persoenlich.com berichtete). Am Dienstagmorgen hat die Führung rund um CEO Jessica Peppel-Schulz vor rund 20 Medienschaffenden die neue Strategie vorgestellt.

Was bedeuten die Entscheidungen in den Bereichen Druckerei, Vermarktung und Redaktion? Wie hat Peppel-Schulz ihren ersten grossen Auftritt als CEO gemeistert? Und wie kommen die Entscheidungen beim Personal an? Darüber diskutieren Michèle Widmer, Redaktionsleiterin Online, und Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor, in der neuen Episode vom persoenlich.com-Podcast.







Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify, Google Podcast und Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.

Haben Sie eine Folge verpasst? Hier finden Sie alle Ausgaben der vergangenen Wochen im Überblick. (red)