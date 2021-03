Für Interessierte, die die Audio-App Clubhouse nutzen: Am Donnerstag diskutiert unsere Community wiederum über Themen, die in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht haben. Diesmal geht es um das Thema Sexismus in der Medienbranche.

Frauen würden zurechtgewiesen und in Sitzungen abgeklemmt. In einem Brief an die Chefredaktion und die Geschäftsleitung protestierten 78 Tamedia-Journalistinnen gegen die «sexistische Arbeitskultur» (persoenlich.com berichtete).

In der Mittwochs-Ausgabe des Tages-Anzeigers heisst es «in eigener Sache»: «Der Mut und die Offenheit, die unsere Kolleginnen mit ihrem Schreiben gezeigt haben, beeindrucken und berühren uns.» Mehr als hundert Mitarbeiter von Tamedia hätten zudem ihre Solidarität mit ihren Kolleginnen bekundet.

Auch Chefredaktor Arthur Rutishauser äusserte sich in einem persoenlich.com-Interview: «Im offenen Brief werden sexistische Aussagen zitiert, die absolut untolerierbar sind und wofür ich mich auch bei den Betroffenen entschuldigen möchte.»

Reicht das? Wie soll es nun weiter gehen? Es diskutieren Online-Redaktionsleiterin Edith Hollenstein und Redaktor Loric Lehmann. Ebenfalls auf dem virtuellen Sofa Platz nimmt mindestens eine Vertreterin der 78 Tamedia-Journalistinnen. Auch Zuhörerinnen und Zuhörer sind eingeladen, ihre Meinung einzubringen. Moderiert wird der persoenlich.com-Feierabend-Talk von Redaktor und Community-Leiter Christian Beck.







Falls Sie das spannend finden oder einen Aspekt zu unserer Diskussion beisteuern möchten: Klicken Sie sich ein: am Donnerstagabend um 20.30 Uhr auf Clubhouse. Den Link zum Raum finden Clubhouse-User hier.

Fragen und Inputs können vorgängig per Mail eingereicht werden: redaktion@persoenlich.com. (red)