SRF Arena: Diskussion zur Sommaruga-Nachfolge

Nach dem überraschenden Rücktritt von Bundesrätin Simonetta Sommaruga kommt es am 7. Dezember zur Wahl von gleich zwei neuen Mitgliedern für die Landesregierung. Mit der Nachfolge für Simonetta Sommaruga und Ueli Maurer zeichnet sich auch ein Gerangel um die Departemente ab.

Während bei der Nachfolge für Ueli Maurer der Berner Nationalrat Albert Rösti als Kronfavorit gilt, ist das Rennen für den Sitz von Simonetta Sommaruga völlig offen. Die SP will der Bundesversammlung ein Ticket mit zwei Frauen für den Bundesrat präsentieren. Damit kommt es in rund vier Wochen zu einer Doppel-Ersatzwahl. Welche Persönlichkeiten braucht es in diesen bewegten Zeiten für die Landesregierung?

Die Grünen, die bereits auf eine Kandidatur für den Sitz von Ueli Maurer verzichtet haben, treten auch nicht für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga an. Die Mitte hat die Bedeutung des Kollegialitätsprinzips betont. SVP und FDP haben der abtretenden Bundesrätin gedankt, aber auch auf die grossen Herausforderungen beim Energiedossier hingewiesen. Bleiben die beiden Sitze von der SP unbestritten?

Das Finanzdepartement und das Uvek gelten als Schlüsseldepartemente. Eine grössere Rochade ist bei der Departementsverteilung nicht auszuschliessen. Die SVP hat Sommaruga mehrfach scharf angegriffen. Auch Aussenminister Ignazio Cassis ist seit längerer Zeit Kritik ausgesetzt. Kommt es nach dem 7. Dezember zum grossen Wechsel der Departementsvorsteher und -vorsteherinnen?

Moderator Sandro Broth diskutiert dazu mit seinen Gästen in der nächsten «Arena»-Sendung. Mit dabei sind unter anderen:

Marco Chiesa, Parteipräsident SVP



Parteipräsident SVP Samira Marti, Vize-Fraktionspräsidentin SP

Vize-Fraktionspräsidentin SP Marianne Binder, Mitglied Präsidium Die Mitte

Mitglied Präsidium Die Mitte Andrea Caroni , Vizepräsident FDP Liberale

, Vizepräsident FDP Liberale Melanie Mettler , Vizepräsidentin Grünliberale

, Vizepräsidentin Grünliberale Lisa Mazzone , Vizepräsidentin Grüne Partei



, Claude Longchamp, Politikwissenschafter und Historiker



Ausstrahlung: Freitag, 4. November 2022, 22.25 Uhr, SRF 1. (pd/mj)