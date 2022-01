SRF Sport: Dominic Ledergerber wird Kommentator

SRF Sport bekommt eine neue Kommentatorenstimme: Journalist Dominic Ledergerber wechselte Ende 2021 von Blue zu SRF Sport. Seine Premiere am SRF-Mikrofon erfolgt am Mittwoch, 9. Februar 2022, beim Cup-Viertelfinal zwischen dem FC Biel-Bienne und dem FC Luzern. Schweizer Radio und Fernsehen überträgt die Partie ab 20.35 Uhr live auf SRF zwei.

Zuvor war er rund zehn Jahre Fussball- und Eishockeykommentator beim Swisscom-Sender Blue. Parallel wirkte der St. Galler beim Ostschweizer Regionalsender TVO als Moderator und Produzent. Frühere Stationen seiner journalistischen Laufbahn waren unter anderem die Sportredaktion des St. Galler Tagblatts und das Fussball-Magazin Foot, das er als Redaktionsleiter betreute. 2011 erlangte er einen Bachelorabschluss in Journalismus und Organisationskommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur.

Zur Funktion als Livekommentator, die er zusätzlich zu seinen übrigen Aufgaben bei SRF Sport übernimmt, sagt Dominic Ledergerber laut MItteilung: «Livesportanlässe und das Kommentieren üben auf mich seit jeher eine grosse Faszination aus. Abgesehen von den Einsätzen in den Stadien reizt mich die grosse sportliche Vielfalt bei SRF Sport. Ich freue mich enorm, mich vor einem grossen Publikum weiterentwickeln zu dürfen.» (pd/mj)