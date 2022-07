SRF: «Donnschtig-Jass» mit hohem Marktanteil

von Christian Beck

Für sieben Sendungen ist das «Donnschtig-Jass»-Trio diesen Sommer wieder in der ganzen Schweiz unterwegs. Die dritte Folge aus dem zugerischen Baar erreichte Rekordquoten: Der Marktanteil lag bei 48,6 Prozent. Das heisst: Fast jedes zweite eingeschaltete TV-Gerät lief am Donnerstag auf dem Kanal von SRF 1.

Insgesamt sahen sich die Sendung mit Moderator Rainer Maria Salzgeber, Co-Moderator Stefan Büsser und Schiedsrichterin Sonia Kälin 467'000 Personen an, wie SRF am Samstag auf Anfrage von persoenlich.com mitteilte. Das sind die höchsten Werte der aktuellen Staffel. Gäste der dritten Sendung waren die Schlagersängerinnen Andrea Berg und Francine Jordi sowie Moderator Röbi Koller.

Auch die Zahlen bei der marktrelevanten Zielgruppe der 15- bis 59-Jährigen können sich sehen lassen: 42,3 Prozent betrug der Marktanteil hier.

«Quote ist der Wahnsinn»

Schon eine Woche zuvor – bei der Sendung aus Schönengrund AR – lag der Marktanteil bei 48,4 Prozent. 437'000 Personen erreichte diese Folge. Den Staffelauftakt aus dem solothurnischen Grenchen sahen sich 451'000 Zuschauerinnen und Zuschauer an – der Marktanteil lag bei 41,5 Prozent. Der durchschnittliche Marktanteil bei der Staffel von 2021 lag bei 35 Prozent.

«Genau 30 Jahre nach dem ersten ‹Donnschtig-Jass› holt die Sendung in diesem Hitzesommer Rekordquoten», schrieb der Blick nach der zweiten Sendung. «Die Quote ist tatsächlich der Wahnsinn», sagte Salzgeber zur Zeitung. «Das liegt wohl einfach an der Stärke dieser Sendung.»

Das Format funktioniere auch, weil «das Trio Salzgeber, Büsser und Kälin die Herzen des Publikums endgültig erobert hat», so der Blick. So hohe Quoten wie in der laufenden Staffel seien zuletzt 2003 erzielt worden – mit damals sogar über 50 Prozent.