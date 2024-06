Migros: Dorer interveniert nach Artikel beim Blick

Prügelattacke von Schaffhausen

Regierung will gegen SRF-Beitrag vorgehen

Die Schaffhauser Regierung will sich bei der SRG-Ombudsstelle wegen des «Rundschau»-Beitrags beschweren.

Wegen des Beitrags in der «Rundschau» will die Schaffhauser Regierung eine Beschwerde bei der SRG-Ombudsstelle einreichen. Bei dem in der Sendung gezeigten Fall einer Prügelattacke gegen eine Frau in Schaffhausen seien gleich mehrere Rechte verletzt worden.