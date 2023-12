Journafonds: Drei Medienverbände unterstützen Förderprojekt

‌Seit der Lancierung im Sommer 2021 hat Journafonds 60 Recherche- und Reportageprojekte mit über 316'000 Franken gefördert. Allein 2023 hat Journafonds 23 Projekte mit rund 125'000 Franken unterstützt. Die Gelder stammen zu einem kleinen Teil von den Mitgliedern und zu einem grossen Teil aus Zuwendungen öffentlicher und privater Akteure, namentlich von Stiftungen, Urheberrechtsgesellschaften oder der öffentlichen Hand.

Gegründet von Journalistenverbänden

Getragen wird Journafonds vom Pacte de l'Enquête et du Reportage. Diesem Verein sind mit dem Verband Schweizer Regionalmedien (VSRM), dem Tessiner Verlegerverband Stampa Svizzera und Radios Régionales Romandes (RRR) drei weitere Branchenorganiationen beigetreten, wie Journafonds in einer Medienmitteilung schreibt. Gründungsmitglieder sind die Journalistenverbände Syndicom, SSM und impressum.



Tom Herrmann, Verlagsleiter der Wochen-Zeitung im Emmental und Präsident des Regionalmedienverbands VSRM, kommentiert die neue Mitgliedschaft seines Verbands beim Pacte folgendermassen: «Wenn Regionalmedien verschwinden, verschwinden auch regionale Informationen. Auch in den Regionen sind Recherchen und Reportagen für Meinungsbildung und Demokratie notwendig.» Der VSRM habe sich deshalb entschlossen, Journafonds beizutreten, weil dort der Journalismus vereint sei, und um unabhängigen Journalismus zu unterstützen.

«Pluralität und Freiheit der Medien schützen»



Giacomo Salvioni, Präsident von Stampa Svizzera, kommentiert die Mitgeliedschaft seines Verbandes folgendermassen: «Wir wollen die Pluralität und Freiheit der Print- und elektronischen Medien schützen. Die gute Zusammenarbeit zwischen den Verlegerverbänden in der Schweiz in allen Sprachregionen muss gestärkt und unterstützt werden.» Deshalb sei Stampa Svizzera beigetreten.



Philippe Zahno, Präsident der RRR: «Regionale Radiosender spielen eine wichtige Rolle in unserem föderalistischen System.» Regionaljournalismus impliziere eine enge Beziehung zwischen den Medien und den politischen, sozialen, wirtschaftlichen oder auch kulturellen Akteuren. «Diese Nähe», sagt Philippe Zahno, «stellt besondere ethische Anforderungen, vor allem bei Recherchen.» Die RRR freuten sich darauf, diese spezifische Perspektive einzubringen.

«Grund für besondere Freude»



Journafonds-Präsidentin Camille Roseau: «Dass gleich drei Medien- und Verlegerverbände neu zu uns stossen, ist Grund für besondere Freude. Es verstärkt unsere Verankerung in der Medienbranche und belegt, dass Journafonds zunehmend als wichtiger Akteur in der Schweizer Medienlandschaft wahrgenommen wird.»



Die unterstützten Projekte decken auch 2023 zahlreiche Themen ab: Auswirkungen der Klimaerwärmung auf Grönland, der Einfluss der Burgergemeinde in der Stadt Bern, Menschenhandel, Killer-Drohnen, prekäre Arbeitsbedingungen im Asylwesen, und viele mehr. Die nächste Ausschreibung von Journafonds läuft bis 31. Januar 2024. (pd/nil)