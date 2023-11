Emek: Drei neue Mitglieder gewählt

Zudem hat der Bundesrat folgende Personen per 1. Januar 2024 neu in die Emek gewählt:

Martina Fehr, Direktorin MAZ – Institut für Journalismus und Kommunikation: Fehr leitet das MAZ seit 2020 und war zuvor in verschiedenen Funktionen bei Somedia tätig, unter anderem als Chefredaktorin der Südostschweiz und zuletzt als Leiterin Publizistik der Medienfamilie Südostschweiz (Zeitung, Radio, Online, TV). Die studierte Historikerin ist zudem seit 2021 Präsidentin der Stiftung «Schweizer Presserat».

Denis Masmejan, Generalsekretär der Schweizer Sektion «Reporter ohne Grenzen: Masmejan arbeitete nach seinem Doktorat in verschiedenen Westschweizer Medien als Journalist mit Fokus auf Politik und Recht. Das Amt des Generalsekretärs hat er seit 2019 inne. Zusätzlich ist er Lehrbeauftragter an der Universität Neuchâtel und unterrichtet an der Académie du journalisme et des médias Medienrecht. Masmejan ist zudem Mitglied des Schweizer Presserats.

Angela Müller, Leiterin AlgorithmWatch CH und Head of Policy & Advocacy: Müller hat politische Philosophie studiert und in Rechtswissenschaft zur Anwendung von Menschenrechten im Kontext von Globalisierung und neuen Technologien promoviert. Neben ihrer Funktion bei AlgorithmWatch, die sie seit 2021 innehat, ist sie Mitglied in Expertengruppen des Europarats und des Data Science Competence Centre der Bundesverwaltung und zuvor des Europarates. Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen algorithmischer Systeme auf Grundrechte, öffentliche Meinungsbildung und Demokratie.