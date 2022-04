Tamedia: Drei Neuzugänge auf der BZ/Bund-Redaktion

Bei der Redaktion von BZ/Bund kam es in den letzten Monaten zu mehreren Abgängen (persoenlich.com berichtete). Nun sind auch die letzten freien Stellen wieder besetzt. Die Redaktion BZ/Bund setze auf junge Kräfte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neu zur Redaktion in Bern stossen Simone Klemenz und Calum MacKenzie. Sie starten beide am 1. August im Ressort Bern. Sie ersetzen Markus Dütschler und Fabian Christl, welche die Redaktion verlassen.

Simone Klemenz schreibt seit Februar 2021 für die Tamedia-Beilagen-Redaktion, ebenso war und ist sie für BZ/Bund als freie Journalistin tätig, für den Bund schon seit September 2019. Klemenz hat die Kanti in Winterthur gemacht und nach diversen Auslandsemestern ein bilingues Masterstudium in Europastudien an der Uni Fribourg abgeschlossen.



Calum MacKenzie war in den letzten Jahren zuerst für den Bund, dann für die fusionierte Berner Redaktion als freier Journalist tätig. Er studierte Osteuropastudien in Zürich und Bern, zuvor hat er das Gymnasium Kirchenfeld in Bern absolviert.

Auch im Regions-Team gibts ein neues Gesicht, Maximilian Jacobi steigt am 1. Mai ein. Jacobi ist seit 2018 freier Mitarbeiter im Ressort Region in Langenthal, er hat nach der Matura Geographie und Geschichte auf Deutsch und Französisch an der Uni Fribourg studiert. (pd/wid)