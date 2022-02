CH Media

Druckaktivitäten werden gebündelt

Die beiden Zeitungsdruckereien in Aarau und St. Gallen Winkeln sowie die Akzidenzdruckerei in Derendingen vertiefen ihre Zusammenarbeit unter anderem im Bereich der Produktion. Entlassungen soll es aus diesem Grund keine geben, heisst es in einer Stellungnahme gegenüber persoenlich.com.