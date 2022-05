WEF 2022

Düstere Themen bei heiterem Wetter

Das World Economic Forum in Davos ist am Auffahrtsdonnerstag zu Ende gegangen. Zum ersten Mal in der Geschichte des WEF wurde dieses im Frühling statt im Winter durchgeführt. Was ist sonst noch aufgefallen? Journalisten berichten über ihre persönlichen Eindrücke.

Rund 1000 Journalisten aus aller Welt waren am WEF in Davos, darunter auch (v.l.): Matthias Steimer, Peter Fischer, Patrik Müller und Christian Dorer. (Bilder: Keystone/Gian Ehrenzeller, CH Media, NZZ, Ringier)