Radio SRF: «Echo Wissen» folgt auf Wissenschaftsmagazin

Ein Ersatz ist es nicht. Aber der Wissenschaftsjournalismus hat auch künftig einen festen Sendeplatz auf Radio SRF, wie persoenlich.com erfahren hat.

Anfang Februar 2025 gab die SRF-Leitung bekannt, das wöchentliche «Wissenschaftsmagazin» per Ende Jahr einzustellen. Die Sendung wurde seit 2007 einmal pro Woche ausgestrahlt.

Trotz Protesten und Petitionen hielt SRF an seinem Sparentscheid fest, versprach aber: «Wissenschaftsjournalismus ist und bleibt bei SRF wichtig.» Ein Teil der Mittel aus dem abgeschafften «Wissenschaftsmagazin» solle künftig «in die tagesaktuelle und hintergründige Berichterstattung für reichweitenstarke Sendungen in der Radioprimetime» fliessen – beispielsweise «Echo der Zeit», hiess es damals (persoenlich.com berichtete).



«Sichtbarkeit von Wissen-Themen stärken»



Nun ist klar, was das heisst. Ab dem 12. Januar gibt es im «Echo der Zeit» jeweils montags einen fixen Sendeteil für Wissens- und Wissenschaft. Die neue Rubrik heisst «Echo Wissen» und wird am Ende der Sendung platziert. «Wir wollen damit die Sichtbarkeit von Wissen-Themen stärken, wie dies der neuen SRF-Strategie entspricht», sagt Markus Hofmann, stellvertretender Redaktionsleiter. Das Format dauert sechs bis zehn Minuten und umfasst einen oder mehrere Beiträge. Es ist aber keine «Sendung in der Sendung» und wird auch nicht mit einem Signet angekündigt. Ob man «Echo Wissen» als eigenständigen Podcast wird abonnieren können, prüfen die Verantwortlichen zurzeit.

Wie Hofmann erklärt, hätten «Echo der Zeit» und SRF Wissenschaft das Format gemeinsam entwickelt. Im Sinne dieser Kooperation soll das Gefäss künftig auch bespielt werden. «Sowohl die Info- als auch die Wissenschaftsredaktion können Beiträge und Perspektiven einbringen. So kann ein Wissensthema beispielsweise durch einen Beitrag mit einem politischen oder wirtschaftlichen Fokus ergänzt werden – und umgekehrt», teilt die SRF-Medienstelle auf Anfrage mit.



«Audio wird nicht vernachlässigt»

«Echo Wissen» ergänze die bestehende Wissenschaftsberichterstattung im «Echo der Zeit» und anderen Radiosendungen, erklärt Andrea Fischli. Die publizistische Leiterin Team Wissenschaft versichert, Ressourcen für diese Radiobeiträge stünden zur Verfügung. «Audio wird gegenüber Online und Video nicht vernachlässigt. Das Ziel der Wissenschaftsredaktion ist es, mehr Menschen zu erreichen – auf allen Kanälen.»

Bevor es los geht im kommenden Jahr, heisst es aber Abschied zu nehmen. Das letzte SRF-«Wissenschaftsmagazin» wird am Donnerstag, 4. Dezember 2025 im Studio Basel aufgezeichnet; zum Abschied mit Gästen und einer Podiumsdiskussion zur «Zukunft des Wissenschaftsjournalismus in Zeiten von Fake News».