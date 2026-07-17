ZDF: «Ein Fall für zwei» wird eingestellt

Publiziert am 17.07.2026

Seit Mai 2014 spielen Mues den Privatdetektiv Leo Oswald und Monot den Anwalt Benni Hornberg – 46 gemeinsame Folgen sind entstanden. Die zwölfte Staffel läuft im September, die 13. und letzte Staffel mit vier Episoden folgt im kommenden Jahr. Den Abschluss soll danach ein 90-minütiger Spielfilm bilden, der 2027 gedreht und im ZDF ausgestrahlt wird.

Laut Bild heisst es beim Sender: «‹Ein Fall für zwei› hat den ZDF-Freitagskrimi über mehr als vier Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt und Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begleitet. Umso schwerer fällt nach reiflicher Überlegung die Entscheidung, die Reihe zu beenden.» Der Sendeplatz bleibe erhalten, mit «stärkerer Fokussierung auf wenige Formate».

Die Reihe startete 1981 mit Claus Theo Gärtner als Privatdetektiv Josef Matula und Günter Strack als Anwalt Dieter Renz. Gärtner prägte die Serie über rund 300 Folgen, bis er 2013 ausschied. 2014 kam die komplett neu besetzte Version mit Mues und Monot.

Von früheren Reihen wie «Der Kommissar» oder «Derrick» überlebt nur «Der Alte» bis heute. Dazu kommen «Die Chefin» (seit 2012) und «Mordufer» (seit 2026), das laut ZDF das urbane Krimiangebot «um eine landschaftlich geprägte Facette» erweitern soll. (cbe)