Republik: Ein Formfehler sorgt für Steuerärger

«Das Medienprojekt Republik hat jahrelang die Steuern nicht korrekt bezahlt», schreibt Rico Kutscher, Betreiber des Wirtschafts-Newsportals Muula.ch, am Donnerstag in einem Gastkommentar auf weltwoche.ch. «Im vergangenen Jahr merkte die Republik-Führung nämlich urplötzlich, dass Spenden der Jahre 2017 bis 2020 wahrscheinlich Schenkungen waren und dass darauf Schenkungssteuern von bis zu 820'000 Franken hätten gezahlt werden müssen», so Kutscher.

Zudem habe die Republik zwischen 2017 und 2021 gruppeninterne Zahlungen getätigt, auf denen die Mehrwertsteuer von maximal 110'000 Franken nicht korrekt abgeführt worden sei. «Es geht also um fast eine Million Steuerfranken», schreibt Kutscher weiter. Auch andere Medien berichteten zuvor schon über die Steuernachzahlungen.

Auf das Problem wies die Republik am Freitag in einem Newsletter selber hin, ohne jedoch das Thema Schenkungssteuern explizit zu nennen: «Seriösen Ärger macht höchstwahrscheinlich ein Formfehler aus der Vergangenheit, der uns teuer zu stehen kommt: Wir haben Steuerrückstellungen von 930'000 Franken vorgenommen, die dieses Geschäftsjahr ins Defizit reissen.»