Die Zeit: Eine Spezialausgabe für die Jüngsten

Publiziert am 03.07.2024

Die Zeit erscheint diese Woche in der Schweiz und Österreich mit einer zehnseitigen Spezialausgabe, die sich ganz an Kinder richtet. Unter dem Titel «Wir Kinder der Alpen» lässt die Redaktion Kinder erzählen, wie es eigentlich ist, in den Bergen aufzuwachsen.

Nina Caprez, eine der weltweit besten Profi-Kletterinnen, erklärt, was es braucht, um Kinder fürs Wandern zu begeistern. Sänger Luca Hänni oder Skirennfahrerin Michelle Gisin erzählen von ihrem Lieblingsberg. Und ein Artikel erzählt die tragische Geschichte der sogenannten Schwabenkinder, die aus Graubünden nach Süddeutschland wandern mussten, um dort Geld zu verdienen.

Die Ausgabe entstand in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen von Zeit Leo, einem Magazin des Zeit-Verlags, das sich an 7- bis 13-Jährige richtet und damit an die gleiche Zielgruppe wie die Spezialausgabe. «Alle Texte, die wir geschrieben haben, gingen bei ihnen übers Pult und wurden auf Kinder-Lesbarkeit getestet», erklärt Matthias Daum, Redaktionsleiter Zeit Schweiz, auf Anfrage von persoenlich.com.



Für die sogenannte Alpen-Ausgabe der Zeit für die Schweiz und Österreich ist das Kinder-Spezial eine Premiere. Vor Jahren gab es schon einmal eine Kinder-Sommerserie in der Schweiz-Ausgabe. Und in der regulären Zeit gibt es jede Woche eine Kinderseite und das Zeit-Leo-Magazin erscheint acht Mal pro Jahr. (nil)