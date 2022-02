Abstimmungen: Elefantenrunden bei SRF und Blick TV

Mit dem Massnahmenpaket zugunsten der Medien wollen Bundesrat und Parlament Medienhäuser finanziell unterstützen, damit keine weiteren regionalen Zeitungen verschwinden oder Lokalradios schliessen müssten. Das Referendumskomitee sieht das als «Verschleuderung von Steuergeldern», von der «reiche Verlage» profitieren würden.

Weiter entscheidet das Stimmvolk auch über eine Initiative, welche die Kommunikationsbranche betreffen würde: Sie will Tabakwerbung verbieten, auch für elektronische Zigaretten. Das Verbot würde überall dort gelten, wo Kinder und Jugendliche die Werbung sehen könnten. Wo Minderjährige keinen Zugang haben, wäre Tabakwerbung weiterhin erlaubt.

Ab Mittag geht es los am TV

Die Abstimmungssendung von SRF 1 liefert ab 12 Uhr Trends, Hochrechnungen und Resultate. Urs Leuthard analysiert den Abstimmungssonntag mit Politologe Lukas Golder im Studio, in Schaltungen kommen wie immer auch Gewinner und Verlierer zu Wort. Ab 16 Uhr diskutiert Bundeshausredaktor Gion-Duri Vincenz die Ergebnisse mit Politikerinnen und Politikern live in Bern.

Nach 17 Uhr folgt die Präsidentenrunde moderiert von Nathalie Christen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Reaktionen des Bundesrats zeigt «SRF Abstimmungen» nach 18 Uhr. Auch kantonale und kommunale Vorlagen stehen am 13. Februar im Fokus: «Schweiz aktuell»-Moderatorin Katharina Locher liefert mehrmals Resultate und schaltet zu Inland-Korrespondentinnen und -Korrespondenten in die Kantone.

Regionales bei den Regionalsendern

Die CH-Media-Sender TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, TVO und Tele 1 gehen ebenfalls um 12 Uhr auf Sendung – mit fünf verschiedenen Sendungen.

In Zürich stehen neben den nationalen Abstimmungen auch die Wahlen im Fokus. TeleZüri berichtet live aus dem Zürcher Stadthaus. «In unseren Sendungen werden die wichtigsten Protagonisten der jeweiligen Vorlagen zu Wort kommen, wie auch neu-, nicht- oder allenfalls abgewählte Zürcher Stadträte», sagt Joël Steiger, Leiter PR CH Media Entertainment, auf Anfrage. Um 19.25 Uhr gebe es eine weitere Spezialsendung zu den Stadtzürcher Wahlen mit allen Informationen, Reaktionen und Analysen jeweils in der Zweistundenschlaufe.

Alle Abstimmungssendungen am Nachmittag und Abend moderiert Oliver Steffen. Ihm steht Andreas Ladner als Experte zur Verfügung. Tina Biedermann kümmert sich am Nachmittag um die Resultate und moderiert die Newsberichterstattung aus dem Stadthaus. In Bern stationiert sind der Leiter der Bundeshausredaktion, Matthias Steimer, und TeleBärn-Politjournalist Christian Häfliger.

Um 18.25 Uhr gibt es auf den CH-Media-Regionalsendern den «SonnTalk». Gäste sind Alfred Heer (SVP), Ruth Humbel (Mitte) und Matthias Aebischer (SP).

Elefantenrunde auch bei Blick TV

Auch online kann der Abstimmungssonntag in Bewegtbild verfolgt werden. So wird Blick TV ab 12 Uhr durchgehend live berichten. Im Fokus stehen die vier nationalen Vorlagen sowie der Ausgang der Wahlen in der Stadt Zürich. Moderatorin Sylwina Spiess wird gemeinsam mit Politexperte Claude Longchamp durch die Sendung führen.

«In Bern sind unsere Blick-TV-Reporter Pascal Scheiber, Rebecca Spring und Matthias Kempf bei den verschiedenen Abstimmungskomitees vor Ort und liefern von dort laufend Interviews, Stimmungsberichte und Einschätzungen via Live-Schaltungen», sagt Blick-Sprecher Daniel Riedel auf Anfrage.

Ab 15 Uhr begrüsst Moderator Benjamin Fisch die Präsidentinnen und Präsidenten der Bundesratsparteien (SP, FDP, Die Mitte und SVP) zur Blick-TV-Elefantenrunde live aus dem Hotel Bellevue in Bern. Um 17 Uhr fasst Moderatorin Sylwina Spiess in der Abendsendung die Ereignisse der nationalen Vorlagen zusammen und die Redaktion liefert Interviews und Reaktionen der wichtigsten Schlüsselfiguren.

Vier Sendungen auf 20min.ch

Auch 20 Minuten macht Live-TV am Abstimmungssonntag. Geplant sind insgesamt vier Livesendungen à circa 30 Minuten, wie es auf Anfrage heisst.

Um 12 Uhr gibt es eine Sendung aus dem Studio mit Politexperten und einer Analyse der Hochrechnungen und Ergebnisse. Um 14 Uhr folgt eine weitere Analyse aus dem Studio inklusive Schaltungen nach Bern zu Befürworten und Gegnern der Vorlagen. Circa um 16 Uhr folgt eine Sendung rund um die Pressekonferenz des Bundesrats. Und um 18 Uhr schliesslich gibt es noch eine Spezialsendung zu den Stadtzürcher Wahlen. (cbe)