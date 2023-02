Ringier: EqualVoice United ist gewachsen

Das Netzwerk EqualVoice United wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen, um die Gleichstellung der Geschlechter in der Wirtschaft voranzutreiben – im Sinne des fünften der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen, die Geschlechtergleichheit und Förderung von Mädchen und Frauen zu erreichen. Das Netzwerk ist aus der Ringier-Initiative EqualVoice hervorgegangen, die sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen in den Medien einsetzt.



Gemeinsam Geschlechtergleichheit in der Schweizer Arbeitswelt Realität werden lassen: Dazu haben sich am Dienstag, 31. Januar 2023, nun auch die Grossbank Credit Suisse, das Kommunikations- und Beratungsunternehmen Farner, die Versicherungsgruppe Helvetia, das Entertainment-Unternehmen Energy Gruppe Schweiz sowie der Sportmarke On verpflichtet.



Seit Januar 2022 dabei sind neben Ringier zehn weitere namhafte Firmen: die Bank Cler, Ebay, die Insel Gruppe, ISS, Mastercard, die Migros, Oerlikon, die Schweizerische Post, Sunrise/UPC, Ringier Axel Springer Schweiz.



Annabella Bassler, CFO von Ringier und Initiantin der Ringier-EqualVoice-Initiative, sagt laut Mitteilung: «Gemeinsam sind wir stärker. Es freut mich darum ausserordentlich, dass sich dieses Jahr weitere Firmen aus verschiedenen Branchen EqualVoice United anschliessen und so für das wichtige Anliegen der Geschlechtergleichheit einstehen und diese voranbringen wollen.» (pd/mj)