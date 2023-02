Keystone-SDA: Erneut Faktencheck-Schulungen für Medien

Wo wurde das Foto aufgenommen? Hat der Politiker das wirklich gesagt? Täglich werden Journalistinnen und Journalisten mit brisanten Inhalten auf Social Media konfrontiert und müssen schnell entscheiden, ob und wie sie berichten.

Zahlreiche Journalistinnen und Journalisten haben an den im letzten Jahr lancierten Faktencheck-Workshops teilgenommen, ihr Wissen vertieft und sich zu tagesaktuellen Fragen ausgetauscht. Der Bedarf bleibt gross: Politische Propaganda und Desinformation verunsichern laut einer Mitteilung viele Bürgerinnen und Bürger, Fakes werden technisch ausgefeilter. Mehr denn je sei es Aufgabe der Medien, hier Orientierung zu bieten – national, regional und lokal.

In enger Kooperation mit der Deutschen Presse Agentur DPA und der Google News Initiative bietet Keystone-SDA erneut Faktencheck-Schulungen an. Die Trainings finden im Frühling statt, die genauen Daten werden demnächst publiziert. Für Redaktionen von Schweizer Medien werden die Schulungen erneut kostenlos durchgeführt. Die Platzzahl ist beschränkt, wie es heisst.

Die beiden Experten Catherine Gilbert, Verification Officer der Keystone-SDA, und Jan Ludwig, Faktenchecker und Social-Media-Trainer der DPA vermitteln in Basisschulungen unverzichtbare Grundlagen der digitalen Recherche wie Foto-Rückwärtssuche oder Video-Verifikation. In kürzeren, gut in den journalistischen Alltag integrierbaren Einheiten zur Vertiefung bringen sie die Recherche auf Instagram und TikTok näher. Einen Schwerpunkt legt das Trainerteam diesmal auf das Erkennen von künstlich generierten Medieninhalten wie Deepfake-Videos, -Stimmen und -Texten.

«Eine glaubwürdige Information ist für unsere demokratische Gesellschaft von ureigenem Interesse. Darum freut es uns sehr, das Schulungsprogramm für Medienschaffende im Bereich digitaler Verifikation auch dieses Jahr fortsetzen zu können», wird Jann Jenatsch, COO von Keystone-SDA, zitiert. «Die technologische Dynamik wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz erschweren zunehmend Fakes zu entlarven. Die geplanten Vertiefungsschulungen thematisieren solche Entwicklungen und haben zum Ziel, Know-how und Kompetenz zu vermitteln. Die Nachfrage dazu ist sehr gross.» (pd/cbe)



Für Informationen zur «Faktencheck23»-Schulung steht Catherine Gilbert, Verification Officer von Keystone-SDA, catherine.gilbert@keystone-sda.ch, zur Verfügung.