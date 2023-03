NZZ Magazin: Erste Käsekolumnen erschienen

«Say Cheese!», lautet der Titel der ersten Käsekolumne vom NZZ Magazin. Das Onlinemagazin der NZZ am Sonntag hat den Journalisten Marco Maurer als Käsekolumnist beauftragt. Die Kolumne soll in regelmässigen Abständen erscheinen. Maurer ist ausgebildeter Molkereifachmann. Das habe ihm in seinem bisherigen Job nie geholfen, bis jetzt, schreibt er auf Twitter dazu.

Maurer arbeitet seit Anfang 2022 beim NZZ Magazin, wie er auf seiner Webseite schreibt. Zuvor war er freiberuflicher Autor und Reporter für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, den Stern und für den Bayerischen Rundfunk. Davor war er Reporter für Neon. (wid)