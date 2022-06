Newscloud: Erste Sender kaufen Radionews bei CH Media ein

Bei den von CH Media Entertainment produzierten Nachrichtenleistungen für Radio Südostschweiz, Klassik Radio und Radio 4TNG stehen Nachrichten zu Ereignissen aus der Schweiz und dem Ausland im Fokus. Für Radio 4TNG zusätzlich regionale News im Grossraum Zürich. Das zentrale News-Team in Zürich produziert diese Nachrichten mit dem Nachrichtenproduktionssystem Newscloud, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit rund zwei Jahren arbeitet der Radiobereich von CH Media Entertainment mit Newscloud. Dieses ermögliche eine modulare Produktion von Nachrichtenmeldungen. Nationale und internationale News-Meldungen, welche von mehreren Sendern eingesetzt werden, würden einmalig und zentral produziert. Dies gebe den regionalen Sendern die Möglichkeit, sich stärker auf regionale Geschichten zu fokussieren.

Zum Start des aktuellen Jahres wurde das Nachrichtenredaktions-Team ausgebaut, wie es weiter heisst. Das Team arbeite in einem Doppel-Schicht-Betrieb. Somit könnten alle Sender optimal betreut und mit «qualitativ hochstehenden Nachrichten» beliefert werden. Der Ausbau gewährleiste zudem weiteren Sendern anderer Medienunternehmen «massgeschneiderte Radionachrichtenleistungen» von CH Media Entertainment beziehen zu können.

«Durch den exzellenten News Service von CH Media Entertainment sind wir nun in der Lage, unseren Schweizer Hörerinnen und Hörern einen authentischen, stündlichen Nachrichtendienst auszuliefern, wovon die gesamte Programmqualität profitiert», lässt sich Ulrich Kubak, Gründer und CEO von Klassik Radio, in der Mitteilung zitieren. Jürgen Törkott, Leiter Radio Südostschweiz, sagt: «Mit der professionellen Newscloud haben wir die nationale sowie internationale Berichterstattung bestens abgedeckt, sodass wir als stärkstes Radio in der Region Südostschweiz unseren Fokus ausschliesslich auf das regionale Geschehen richten können.»

«Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch Radiosendern ausserhalb von CH Media unseren nationalen und internationalen Nachrichtenservice anbieten können und so zur Stärkung der regionalen Berichterstattung dieser Sender beitragen», wird Nicola Bomio, Leiter Programm CH Media, in der Mitteilung zitiert. (pd/tim)