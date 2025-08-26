La Weltwoche | KI: «Es geht um Werbereichweite»

Publiziert am 26.08.2025

Die Weltwoche hat am Donnerstag eine französische Online-Ausgabe lanciert. Die Übersetzung der Artikel und der Videos von Roger Köppel erfolgt vollautomatisiert mit künstlicher Intelligenz. Verleger und persoenlich.com-Chefredaktor Matthias Ackeret zeigt sich «positiv überrascht» von der technischen Möglichkeit und spricht von einer «Pionierleistung». Redaktorin Sandra Porchet betont, dass der Schritt in die Romandie wenig mit Medienvielfalt zu tun hat, denn die Weltwoche investiert nicht in den Journalismus. Es gehe hauptsächlich um Werbereichweite.

KI mischt nicht nur im Journalismus auf. Die Nutzung von KI verbreitet sich rasant. Laut neuster IGEM-Digimonitor greifen 60 Prozent der Menschen zwischen 15 und 75 Jahren zu KI-Tools. Andere Bereiche wie Werbung und Marketing müssen ihre Arbeit überdenken. «Authentizität wird in Zukunft ein Differenzierungsmerkmal sein», so Porchet.

