Publiziert am 29.06.2024

Wie die CH-Media-Zeitungen am Samstag berichten, stellt das Schweizer Fernsehen SRF in der letzten Turnierwoche der laufenden Fussball-Euro das gewohnte Programm um. Die beiden Halbfinale und das Finale zeigt der Sender auf SRF 1 und nicht wie alle anderen Spiele davor auf SRF zwei. Als Grund nennt SRF die bessere Sichtbarkeit dieser Topspiele. Und mehr Sichtbarkeit heisst teurere Werbung.

Der Umplatzierung der Fussball-Euro vom zweiten in den ersten Kanal fallen mehrere Informationssendungen zum Opfer. So fällt am Dienstag und Mittwoch die Nachrichtensendung «10 vor 10» aus. Am Sonntag gibt es keine Spätnachrichten und kein «Newsflash».

Gegenüber CH Media erklärt SRF, dass man das gewohnte Programm etwa auch bei «Davos 1917» und «Schweiz, wie geht's?» umgestellt habe. In diesen Fällen, heisst es bei CH Media, seien aber keine Nachrichtensendungen aus dem Programm gefallen. (nil)