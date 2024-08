CH Media: Eva Berger leitet neu die Solothurner Titel

Publiziert am 05.08.2024

Die 45-Jährige tritt ihre Aufgabe am 1. November 2024 an. Eva Berger ist zurzeit Co-Leiterin des Kantonsressorts bei der «Aargauer Zeitung», bei der sie seit rund sechs Jahren arbeitet. Eva Berger ist Solothurnerin und in Stadt und Region bestens verankert. «Mit ihrem journalistischen Leistungsausweis, ihrer Vernetzung in der Region und ihrer Führungserfahrung bringt Eva Berger ideale Voraussetzungen mit», wird Patrik Müller, Chefredaktor von CH Media, in einer Medienmitteilung zitiert.

Bevor Berger zu CH Media stiess, arbeitete sie für den Bund, das damalige Solothurner Tagblatt von Espace Media sowie für das Bieler Tagblatt, wo sie Ressortleiterin und Mitglied der Chefredaktion war. «Ich freue mich sehr, diese verantwortungsvolle Aufgabe in Solothurn zu übernehmen», so Eva Berger in der Mitteilung. Sie folgt auf die beiden bisherigen Co-Chefredaktoren Lucien Fluri und Sven Altermatt, die CH Media per Ende Oktober verlassen und zum Blick wechseln werden. (pd/nil)