RTS: Ex-Angesteller ergaunerte 400'000 Franken

Indiskretionsaffäre

Marc Walder wurde beim Blick entmachtet

Marc Walder wurde beim Blick entmachtet

Konsequenzen für Ringier-CEO: Künftig berichtet Blick-Chefredaktor Christian Dorer an Michael Ringier.

Die Corona Leaks haben für den Ringier-CEO Konsequenzen. Blick-Chefredaktor Christian Dorer berichtet laut einem Bericht direkt an Verleger Michael Ringier. Die Redaktion machte ihrem Ärger an einer Versammlung Luft. Ringier äusserte sich am Samstag in eigener Sache.

von Michèle Widmer