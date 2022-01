Julian Reichelt: Ex-Bild-Chefredaktor plant eigene Plattform

Julian Reichelt, der ehemalige Chefredaktor der Bild, hat sich in einer Talkshow beim Fernsehsender Servus TV zu seinen beruflichen Plänen geäussert, schreibt Kress News. Es war sein erster TV-Auftritt, nachdem ihn Axel Springer im Oktober von seinen Aufgaben entbunden hatte (persoenlich.com berichtete).

«Ich arbeite derzeit an etwas Neuem und spreche da mit sehr vielen, sehr spannenden jungen Kolleginnen und Kollegen», sagte Julian Reichelt am Sonntag, 16. Januar 2022, in der Talkrunde «Links. Rechts. Mitte» im österreichischen Privatfernsehsender Servus TV, der Red Bull Media House gehört.

Reichelt habe eine Marktlücke entdeckt: Journalismus, der nach den Fakten suche und sage, was ist und nicht das sage, was Regierende gerne gesagt hätten. «Ich hoffe, dass ich diese Marktlücke bald helfen darf zu füllen mit sehr vielen spannenden Menschen, mit denen ich gerade spreche», wird er von Kress News zitiert. Er arbeite an einer «neuen Plattform». Was genau er plant, verriet er allerdings nicht.

Gleichzeitig widersprach Reichelt den im Internet kursierenden Spekulationen, wonach er bei dem österreichischen Sender Servus TV beginnen werde, heisst es weiter. (pd/mj)