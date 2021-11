Finews: Ex-Bloomberg-Journalistin stösst zum Team

Eine langjährige Journalistin, die zuletzt für den internationalen Medienkonzern Bloomberg gearbeitet hat, verstärkt die englischsprachige Redaktion von finews.com. Dies schreibt das Finanzportal auf der Website in eigener Sache.



Jade Cano ist bereits Anfang September 2021 als Senior Contributor und Redaktorin zu finews.com gestossen. Die erfahrene Journalistin arbeitete zuletzt mehr als drei Jahre für das amerikanische Medienunternehmen Bloomberg in Zürich; davor war sie als Produzentin für das deutsche ARD-Fernsehen in Genf sowie für die internationale Nachrichtengentur Thomson Reuters tätig.

Darüber hinaus war sie früher auch als Media Monitoring Specialist für die Credit Suisse tätig. Sie kennt somit die Bankbranche aus eigener Erfahrung. Die in Kolumbien geborene Britin spricht und schreibt Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch.

Sie studierte an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau, wo sie einen Magister in Romanistik und Philosophie erlangte. Ausserdem schloss sie die London School of Journalism mit einem Postgraduate Diploma in Journalism ab. (pd/wid)