SRF: Ex-Profi Dario Cologna wird Langlauf-Experte

Ende November startet der Langlauf-Weltcup in die neue Saison. SRF berichtet laut eigenen Angaben «wie gewohnt live und umfassend» über alle Weltcup-Rennen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Neu komme Dario Cologna im Wechsel mit dem langjährigen SRF-Experten Adriano Iseppi zum Einsatz. Erstmals ist der 36-jährige Bündner am Wochenende vom 17. und 18. Dezember 2022 bei den Weltcup-Rennen in Davos am SRF-Mikrofon zu hören.

Vierfacher Olympia-, Weltcup- und Tour-de-Ski-Sieger

Cologna ist vierfacher Olympiasieger im Langlauf, gewann 26 Weltcuprennen sowie viermal den Gesamtweltcup und erreichte vier Gesamtsiege bei der Tour de Ski. Nach insgesamt 16 Saisons bestritt er an den nationalen Titelkämpfen 2022 in Sparenmoos sein letztes Rennen als professioneller Langläufer.

«Der Langlaufsport hat mir in den letzten 16 Jahren im Weltcup sehr viel gegeben. Ich freue mich darauf, diese Erfahrungen und meine Leidenschaft zum Sport nun als SRF-Experte weitergeben zu können. Mein Ziel ist es, dem Publikum durch mein Insider-Wissen zu den Teams sowie zu den Athletinnen und Athleten einen Mehrwert zu bieten», wird Cario Cologna in der Mitteilung zitiert. (pd/tim)