SRG: Ex-TPC-Chef hat einen neuen Job

Detlef Sold begann seine Karriere beim EPF (Erstes Privates Fernsehen) in Ludwigshafen, bevor er 1987 zu RTL nach Köln wechselte. Nach 22 Jahren, zuletzt als Bereichsleiter Produktion, verliess er RTL und gründete die Media Effective GmbH. Hier betreute er als Projektleiter und Berater verschieden Projekte weltweit, etwa bei Al Jazeera in Katar, aber auch für die WAZ Gruppe in Essen. Zuletzt war er für fast acht Jahre CEO der TPC AG in der Schweiz.

Im Zuge der von der SRG beschlossenen Integration des TPC wurde im Frühling 2019 bekannt, dass Sold das Unternehmen verlassen wird (persoenlich.com berichtete). Sein Nachfolger ist Christoph Gebel, der per 2020 die Leitung der neuen Abteilung Operationen übernimmt, die aus der Zusammenführung von TPC, Business Services SRG und SRF hervorgeht. (pd/eh)