10 vor 10: Exklusive Einblicke in dreiteiliger Serie

In einem Monat, am 20. November, startet die winterliche Fussball-WM in Katar. Wenig ist über das Land bekannt. Die SRF-Nahost-Korrespondenten Anita Bünter und Jonas Bischoff möchten dies mit «Unbekanntes Katar» ändern.

Jonas Bischoff und Anita Bünter. (Bild: SRF/Oscar Alessio)





Die dreiteilige Serie wird ab Montag in der SRF-Sendung «10 vor 10» ausgestrahlt:



Teil 1: Der märchenhafte Aufstieg Katars

Bis im letzten Jahrhundert war Katar eine unbedeutende Halbinsel, bewohnt von einigen Beduinen und Perlentauchern. Doch dank Öl und Gas ist der Golfstaat innert kurzer Zeit zu einem der reichsten Länder der Welt geworden. Heute ist Perlentauchen nur noch ein Hobby für reiche Kataris.

Teil 2: Arbeitsmigranten-Eldorado Katar

Nur rund zehn Prozent der Menschen in Katar verfügen über die Staatsbürgerschaft. Die Bevölkerung des Kleinstaats besteht grossmehrheitlich aus Arbeitsmigranten. Menschenrechtsorganisationen kritisieren deren Arbeitsbedingungen scharf. Ein Nepalese in Katar gibt Einblicke in seinen Alltag.

Teil 3: Hinter den Schleiern Katars

In Katar verfügen Frauen über weniger Rechte als Männer. Für viele Entscheidungen – etwa, um heiraten zu können – benötigen sie die Einwilligung eines Mannes. Zwei katarische Frauen geben Einblicke in ihr Leben und zeigen, wie es um die Frauenrechte in Katar steht.

«DOK»: Schweizer Alltag in Katar und den Emiraten

Während der WM richten sich alle Augen auf die Region am Persischen Golf, insbesondere auf Katar und die Föderation der sieben Arabischen Emirate. Die vierteilige «DOK»-Serie «Abenteuer am Golf» zeigt den Alltag von Schweizerinnen und Schweizern, die dort – zum Teil wegen der WM – beruflich Fuss gefasst und privat ihren Lebensmittelpunkt verlegt haben. Doch neben Staunen und Erleben dieser fremden Gegend, bietet die Serie dem Publikum auch eine kritische und damit journalistische Einsicht in die Welt der Wüstenmonarchien und ihrem Wertesystem, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

«DOK» begleitet bei den Vorbereitungen zur WM etwa die Gewerkschafterin Rita Schiavi, die zusammen mit einem internationalen Team von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern seit 2018 regelmässig Inspektionen auf den Stadionbaustellen von Katar durchführt. Oder Coralie Durussel, eine Westschweizerin, die bereits als kleines Kind nach Doha kam, mittlerweile mit einem Katari verheiratet ist und beim Supreme Committee arbeitet, derjenigen Stelle, die für die Organisation der ganzen WM zuständig ist. Ebenfalls zeigt «DOK» Chris Franzen, der Hotelier aus dem Wallis, der im Auftrag der Katari das Hotel Waldorf Astoria Lusail bis zum Start der WM auf Vordermann bringen muss. Ebenfalls Teil der Serie ist Matteo Boffa, ein junger Tessiner Unternehmer, der den wirtschaftlichen Boom in Dubai nutzen will, um mit nachhaltigen Start-ups Geld zu verdienen. Zudem begleitet «DOK» Andrea Hirschi, die Coiffeuse aus Bern, die mit ihrer Tochter nach Dubai gezogen ist, weil ihr Mann Remo dort eine Stelle als Projektleiter angetreten hat.

Schweizer Arbeitskräfte sind in den Ölstaaten am Persischen Golf durchaus gefragt. Allein 3000 Schweizerinnen und Schweizer leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten, davon etwa 1200 Männer, 800 Frauen und 1000 Kinder. Was machen diese Schweizerinnen und Schweizer in der sengenden Wüstenhitze, in den Ländern der Emirs, Scheichs und Multimillionäre? Wie sehr prägen Luxus und Glamour, aber auch Einschränkungen ihr Leben? Wie lebt es sich am Golf als westliche Frau, als Familie? Oder anders gefragt: Ist ein Alltag, wie wir ihn kennen, in den Emiraten überhaupt möglich? Wie arrangieren sie sich zwischen den verschiedenen Kulturen und was können sie – bei allen Unterschieden – von dieser fremden Kultur lernen?

«Abenteuer am Golf» ist laut Mitteilung «eine aussergewöhnliche Serie, die Einblick in eine fremde Welt und Kultur gibt, wie man sie noch nie gesehen hat». Die Dreharbeiten hätten sich aufgrund der kritischen Berichterstattung im Westen im Vorfeld der WM sehr schwierig gestaltet. Trotzdem sei es «DOK» gelungen, die Schweizerinnen und Schweizer durch das letzte Jahr vor dem grossen Turnier zu begleiten.

Die «DOK»-Serie «Abenteuer am Golf – Schweizer Alltag in Katar und den Emiraten», wird jeweils freitags vom 28. Oktober bis 18. November ab 21 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/cbe)