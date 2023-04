Zürcher Presseverein: Fabienne Sennhauser wird Präsidentin

An der Generalversammlung vom Dienstagabend hiessen die Mitglieder des Zürcher Pressevereins sämtliche Traktanden gut. Der Vorstand hat sich zudem nach zwei Rücktritten neu konstituiert und wird nun durch zwei Frauen präsidiert, heisst es in einer Mitteilung.



Fabienne Sennhauser ist die neue Präsidentin des Zürcher Pressevereins. Sie arbeitet als stellvertretende Chefredaktorin bei der Zürichsee-Zeitung und wurde 2022 in den Vorstand gewählt, wo sie das Co-Präsidium gemeinsam mit Janosch Tröhler übernahm. Weiterhin als Vize-Präsidentin amtet die beim Schweizer Radio und Fernsehen tätige Fabienne Köchli. Somit wird das Präsidium des Zürcher Pressevereins von zwei Frauen präsidiert.



Neben Sennhauser und Köchli sind Jonas Gabrieli (Landbote), Ronja Bollinger (SRF) und Franca Siegfried (selbständig, Zolliker Zumiker Bote) im Vorstand aktiv.



Nach fünf Jahren hat sich Boas Ruh (Republik) entschieden, aus dem Vorstand zurückzutreten. Bereits angekündigt war ebenfalls der Rücktritt von Janosch Tröhler, der seit 2014 im Vorstand tätig war und 2018 zum Präsidenten gewählt wurde. Tröhler verliess letztes Jahr den Journalismus (persoenlich berichtete) und arbeitet heute bei der Software-Agentur Zeilenwerk und als selbständiger Coach. (pd/wid)