Publiziert am 01.09.2025

Das ESAF ist und bleibt ein Publikumsmagnet im Sportangebot des Schweizer Fernsehens SRF. Das zeigte sich auch wieder am vergangenen Wochenende. Der alle drei Jahre stattfindende Grossanlass zog fast eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm. Gemäss einer Medienmitteilung schauten beim Schlussgang zwischen Samuel Giger und Werner Schlegel 955’000 Personen SRF 1. Das entspricht einem Marktanteil von 84,5 Prozent. Damit kam SRF nahe an den Top-Wert von 2013. Damals registrierte der Sender 992’000 Zuschauerinnen und Zuschauer beim ESAF-Schlussgang. Der Marktanteil lag damals allerdings tiefer bei 79,4 Prozent.

Rund 2,3 Millionen Livestream-Starts

Insgesamt sendete SRF über 20 Stunden live vom ESAF 2025. Die durchschnittlichen Einschaltquoten sind noch nicht verfügbar, rund 2,3 Millionen Livestream-Starts über die verschiedenen Kanäle lassen aber auf ein grosses Interesse am Höhepunkt des Schwingjahres schliessen. Und auch das Begleitprogramm stiess auf Anklang: Die «Königsrunde» am Freitagabend sahen in der Spitze 117’000, die Live-Spezialshow von «Potzmusig» direkt vom Festgelände am Samstagabend bis zu 313’000 Personen.

Die Sportangebote auf den SRF-Onlineplattformen verzeichneten während dem ESAF-Wochenende insgesamt 4,3 Millionen Visits. Besonders gefragt waren dabei die Resultateübersicht sowie einzelne Artikel, beispielsweise jener zum neuen Schwingerkönig. (pd/nil)