NZZ: FAZ kritisiert die Einstellung von Glossen

Erstmals seit zehn Jahren

Kreml sagt grosse Putin-Pressekonferenz ab

Beobachter sind überzeugt, dass Putin die Fragen internationaler Journalisten in diesem Jahr vermeiden will.

Wladimir Putin lädt in diesem Dezember die internationale Medien nicht zur Jahres-PK. Einen Grund nannte der Kremlsprecher nicht. Beobachter sind überzeugt, dass Russlands Präsident die Fragen der internationalen Journalisten in diesem Jahr vermeiden will.