Seit den frühen Morgenstunden läuft am Mittwoch ein Einsatz der Feuerwehr beim News- und Sportcenter (NSC) von SRF am Standort Zürich-Leutschenbach. Grund ist ein Ammoniakaustritt, eine der beiden Kältemaschinen ist ausser Betrieb. Die andere funktioniert und kann die Last auffangen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum aktuellen Zeitpunkt gebe es keine verletzten Personen. Der Betrieb im News- und Sportcenter laufe uneingeschränkt. Es seien keine technischen Systeme betroffen. Sämtliche Sendungen von SRF können heute planmässig produziert und gesendet werden, heisst es weiter.

Chemierwehreinsatz wegen Ammoniakaustritt für die Feuerwehr von SRZ im Leutschenbach @SRF. Einsatz läuft seit mehreren Stunden und wird voraussichtlich noch länger andauern. Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/BWprWFBjUj — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) March 1, 2023



Das Senken der Ammoniakkonzentration wird voraussichtlich noch länger dauern. Dazu sind Fachleute von Schutz & Rettung Zürich vor Ort. Weitere Informationen von Schutz & Rettung Zürich folgen zu einem späteren Zeitpunkt. (pd/cbe)





