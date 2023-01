SRF: Florence Fischer stösst zur «Tagesschau»

Florence Fischer arbeitet seit 2011 für SRF. Während mehrerer Jahre war sie auf Radio SRF 3 als Moderatorin des Sportmagazins am Sonntag sowie am Vorabend unter der Woche zu hören. 2022 wechselte Fischer von Radio SRF 3 in die SRF-Inlandredaktion. Vor ihrer Zeit bei SRF hat sie an der Universität Wien Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert und an der ZHAW in Journalismus und Organisationskommunikation abgeschlossen.

Auch dem SRF-Fernsehpublikum ist Florence Fischer bereits bekannt: 2014 moderierte die Zürcherin das SRF-Streetgame «Sherlock hol’s». 2016 war Fischer für SRF Sport an der Fussball-Europameisterschaft in Frankreich im Einsatz: Im Format «Florence en France» reiste sie durch das Land und berichtete ausgerüstet mit Telefon und Selfiestick direkt von den unterschiedlichen Austragungsorten. Die Reporterin führte Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten sowie verborgenen Helden des Fussballs oder tauchte in die Atmosphären der Fan-Zonen ein.

Als Moderatorin der «Tagesschau»-Ausgaben am Mittag und am Vorabend folgt Fischer auf Penelope Kühnis. Nach über zehn Jahren als Moderatorin der News-Sendung hat sie sich für einen Wechsel hinter die Kamera entschieden. (pd/mj)