SRF: «Focus» bekommt Verstärkung

Stefan Büsser gehörte von 2016 bis 2021 zum Moderationsteam von Radio SRF 3 und war dort regelmässig im Tagesprogramm zu hören – unter anderem sass er am Mikrofon für «Büsser am Mittag». Auch sendete der Comedian und Radiomoderator 2017 für die SRF-Spendenaktion «Jeder Rappen zählt» aus der Glasbox. Der 37-Jährige moderiert seine Sendung «Gipfelstürmer», steht als Co-Moderator für «Donnschtig-Jass» im Einsatz und führte durch diverse Award-Shows wie die Swiss Music Awards oder die Swiss Comedy Awards.

Cenk Korkmaz gewann 2020 den «Comedy Club Award» und ist aktuell mit seinem ersten Soloprogramm «Schleierhaft» auf den Bühnen unterwegs. Der 34-Jährige ist in Winterthur aufgewachsen und hat türkische Wurzeln. Das Gefühl, in zwei Welten zu leben, kennt Cenk Korkmaz gut und macht es auch in seinem Programm zum Thema: «Secondos sind wie Velofahrer im Strassenverkehr. Die wissen auch nicht genau, wo sie hingehören. Man ist kein Fussgänger, aber auch kein Auto.»

Cenk Korkmaz und Stefan Büsser ergänzen das bestehende Moderationsteam von «Focus» um Kathrin Hönegger, Hannes Hug, Anita Richner, Judith Wernli und Yves Bossart.

Anita Richner, Angebotsverantwortliche «Reportagen & Talk», sagt laut einer Mitteilung: «Ich freue mich sehr, mit Stefan Büsser und Cenk Korkmaz zwei herausragende Comedians unseres Landes neu an Bord zu haben. Ich bin überzeugt, sie werden unserem Talkformat noch mehr Schubkraft verleihen.» (pd/mj)