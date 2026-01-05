Publiziert am 05.01.2026

Die Preisträgerin oder der Preisträger erhält die Möglichkeit, ein einjähriges, bezahltes Volontariat im Recherchedesk von Tamedia in Zürich zu absolvieren, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt.

Raphaela Birrer, Chefredaktorin des Tages-Anzeigers kommentiert das Angebot so: «Das Förderprogramm für investigativen Journalismus ist eine tolle Chance für junge Journalistinnen und Journalisten, an spannenden Recherchen mitzuwirken und von den Besten zu lernen. Es ist auch ein hervorragendes Sprungbrett für journalistische Karrieren, wie die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben.»

Valeria Mazzeo, Preisträgerin des Jahres 2025, zu ihren Erfahrungen: «Das Volontariat beim Recherchedesk war für mich enorm lehrreich: Von Gerichtsfällen, über medizinische Missstände bis hin zu gesellschaftlichen Debatten – ich durfte mich auf vielfältigste Weise in Themen einarbeiten und verschiedenste Recherchemethoden lernen. Diese Erfahrungen haben meine journalistischen Fähigkeiten und mein Verständnis für qualitativen Journalismus nachhaltig gestärkt.»

Bei der Bewerbung reichen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre bereits publizierten Reportagen oder Recherchearbeiten ein. Die Auswahl erfolgt durch den Recherchedesk und die Chefredaktion der Redaktion Tamedia. (pd/nil)