Media Forward Fund: Förderung für Zürcher Recherchekollektiv

Publiziert am 17.06.2026

WAV erhält die Mittel für den Ausbau seiner Supporter-Strukturen und die Stärkung der Markenpräsenz. Das Kollektiv, das über keine eigene Publikationsplattform verfügt, soll künftig drei Investigativrecherchen pro Jahr mit Kampagnen, Sondernewslettern und Events begleiten. Ziel ist es, die Zahl der regelmässigen Spenderinnen und Spender zu verdreifachen, wie es in einer Mitteilung heisst. Ebenfalls gefördert wird der Hamburger Radiosender ByteFM, der 100'000 Euro für die Weiterentwicklung seiner Audioangebote erhält.

Seit seiner Gründung im Juli 2024 hat der philanthropisch finanzierte Fonds nach eigenen Angaben 13 Medienorganisationen mit rund vier Millionen Euro unterstützt; das Gesamtvolumen beläuft sich auf 16 Millionen Euro. Ab dem 7. September 2026 lanciert der Fonds drei Ausschreibungen gleichzeitig: erstmals «Growth Grants» für Wissenschafts- und Datenjournalismus, «Strategy Grants» in der Allgemeinen Förderlinie (auf Einladung) sowie «Launch Grants» für die Schweizer Romandie. (pd/cbe)