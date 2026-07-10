Publiziert am 10.07.2026

Die Schweizer Fotografin Margrit Baumann ist am 4. Juli im Alter von 97 Jahren gestorben, wie die Berner Zeitung berichtet. Sie gilt als eine der Pionierinnen der Fotografie in der Schweiz und war 1948 die erste Fotografin, die von einer Schweizer Presseagentur, der Photopress, angestellt wurde. Statt der ihr zugedachten Softthemen wie Garten und Küche wandte sie sich den Menschen zu, «vor allem denen, die keine Stimme hatten», heisst es weiter.

1954 wurde eines ihrer Fotos – eine Würfelnatter, die in der Maggia eine Forelle fängt – vom Magazin «Life» ausgezeichnet. Ihr Nachlass wird im Staatsarchiv des Kantons Bern aufbewahrt. (spo)