News aktuell: Frank Rumpf ist neuer Geschäftsleiter

Die Deutsche Presseagentur (DPA) besetzt die Geschäftsleitungen von drei ihrer Tochterunternehmen News aktuell, DPA-Infocom und DPA-Infografik zum 1. Juli neu. Frank Rumpf, bisher Geschäftsführer bei DPA-Infocom und DPA-Infografik, bildet mit Edith Stier-Thompson die neue Doppelspitze von News aktuell. Nachfolger von Frank Rumpf als Geschäftsleiter bei DPA-Infocom wird Jirka Albig, Ira Kugel übernimmt für ihn bei DPA-Infografik.

Frank Rumpf bildet gemeinsam mit Edith Stier-Thompson (Geschäftsleiterin seit 2014) das neue Führungsduo der grössten und umsatzstärksten DPA-Tochter. Er folgt auf Frank Stadthoewer, der seit den neunziger Jahren für das auf PR-Dienste spezialisierte Unternehmen tätig ist, seit 2005 als Geschäftsleiter. Frank Stadthoewer orientiert sich beruflich neu und verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

«Mit den neuen Geschäftsführungen wird die DPA ihren erfolgreichen Kurs als diversifizierte Unternehmensgruppe fortsetzen», wird Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung, in einer Mitteilung zitiert. «Dass wir alle Positionen in diesen Wachstumsfeldern mit erfahrenen Leuten intern besetzen konnten, ist ein hervorragendes Signal für die Marke dpa und die Entwicklungschancen, die sich unseren Teams bieten. Die Gruppe ist für die kommenden Jahre hervorragend aufgestellt», so Peter Kropsch weiter.



«Seitens des Gesellschafters dpa danken wir Frank Stadthoewer für sein langjähriges, grosses Engagement, mit dem er wesentlich zum Erfolg von News aktuell beigetragen hat», sagt Peter Kropsch laut Mitteilung weiter. Mit Vertriebsleiter Philipp Lurz erhält das Unternehmen ausserdem einen weiteren Prokuristen neben Leiter Finanz- und Rechnungswesen Michael Voß.



«Ich freue mich sehr auf die spannenden Aufgaben bei News aktuell in einem tollen Umfeld, das sich immer durch Innovationen und Wachstum ausgezeichnet hat", sagt Frank Rumpf. «Frank Rumpf ist ein ausgewiesener Digitalexperte und weiß, wie heute Prozesse, Strukturen und Teams zu managen sind. Das passt perfekt zu News aktuell», wird Edith-Stier Thompson zitiert.



Frank Rumpf kehrte 2007 vom Axel-Springer-Verlag zur DPA zurück, nachdem er bereits zuvor als Redakteur und in der Vertriebsleitung für die Nachrichtenagentur gearbeitet hatte. Nach verschiedenen Aufgaben für die DPA-Konzernleitung im In- und Ausland wurde der 54-Jährige ab 2014 Geschäftsleiter von DPA-Infografik und dann auch von der Digitaltochter DPA-Infocom, die er zum zweitgrößten Tochterunternehmen in der DPA-Gruppe weiterentwickelte. (ots/mj)