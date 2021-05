Radio Argovia: Frischer Wind für die Morgenshow

Ab dem 10. Mai 2021 moderieren André Sauser und Deborah Zaugg die Morgenshow auf Radio Argovia. Mit dem 31-jährigen Aargauer ist das Morgenshow-Duo von Radio Argovia wieder komplett, wie es in einer Mitteilung heisst. Sauser ist seit mehr als acht Jahren beim Aargauer Sender tätig. Die Stimme des reisebegeisterten Hobby-Kochs kennt man vor allem aus der Argovia Firobigshow.

Seine Co-Moderatorin Deborah Zaugg moderiert die Morgenshow bereits seit einem Jahr. Zur Freude des Argovialandes kehrt die 28-jährige Bernerin wochentags ihrer Heimat den Rücken. «Mit André Sauser haben wir einen hervorragenden neuen Morgenshow-Moderator in den eigenen Reihen gefunden», wird Florian Wanner, Leiter Radio bei CH Media, in der Mitteilung zitiert. «Nach drei aufregenden Jahren in der Morgenshow widmet sich Christian Bisang einer Weiterbildung. Wir sind glücklich, dass er uns aber als freier Mitarbeiter erhalten bleibt.»

Kult-Spiel neu am Morgen

Das Argovia Kult-Spiel «Falsch isch richtig» wird neu in der Morgenshow gespielt. Das Konzept bleibt gleich: Um zu gewinnen, müssen die Hörerinnen und Hörer innert zwanzig Sekunden sechs Fragen falsch beantworten. Gute Unterhaltung, relevante Nachrichten, aktuelle Verkehrs- und Wetter-Informationen sind zudem weiterhin ein wichtiger Bestandteil der «Argovia Morgenshow mit André und Deborah», heisst es in der Mitteilung weiter.

Der regionale Radiosender von CH Media wird künftig auch eng mit der demnächst startenden Online-Plattform ArgoviaToday zusammenarbeiten, damit das Mittelland noch schneller über regionale Nachrichten informiert ist. (pd/lom)