The Market: Gabriella Hunter wird Chefredaktorin

Gabriella Hunter wird per 1. März 2024 Chefredaktorin von The Market, wie das Finanzmedienportal in einem Beitrag in eigener Sache schreibt. Sie stösst von Swiss Re zu The Market. Beim Rückversicherungsuntenehmen arbeitete als Media Relations Manager.

Die Finanzjournalistin war bereits bis April 2023 Mitglied des Teams von The Market, als sie sich als Redaktorin primär mit Unternehmens- und Branchenanalysen befasste. Vor ihrem Wechsel zu The Market hatte sie acht Jahre für die Finanz und Wirtschaft gearbeitet, zuletzt als Ressortleiterin. Sie trägt den CFA-Abschluss als zertifizierte Finanzanalystin.

Mark Dittli, Gründungspartner, Geschäftsführer und bisheriger Chefredaktor, wird sich ab dem 1. März auf die Aufgaben der Geschäftsführung fokussieren und wieder intensiver als Autor für The Market arbeiten, primär für das wöchentliche «The Big Picture», die regelmässigen Live-Webinare sowie für Interviews.

In ihrer Rolle als Chefredaktorin werde Hunter die achtköpfige Redaktion leiten sowie die Themensetzung und die inhaltliche Ausrichtung von The Market verantworten, heisst es weiter. Sie wird an Mark Dittli rapportieren. Sandro Rosa bleibt wie bisher stellvertretender Chefredaktor. Hunter wird zudem zusammen mit Dittli die redaktionelle Weiterentwicklung von The Market vorantreiben. (pd/wid)