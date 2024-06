In der Liegenschaft an der Oberen Bahnhofstrasse 5 in Affoltern am Albis befindet sich der «Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern» von CH Media. Den Grossteil des Gebäudes nutzt das Medienunternehmen allerdings nicht selbst. Auf einer fremdvermieteten Fläche von rund 500 Quadratmetern mit neun Parteien befinden sich unter anderem eine Physiopraxis, ein Malatelier und Büros. Der Bezirksanzeiger belegt rund ein Drittel der Gesamtfläche. Per 1. Juli 2024 übernimmt ein privater Käufer die Immobilie von CH Media.

CH Media mietet selbst genutzte Fläche zurück



Künftig mietet CH Media die selbst genutzte Fläche vom neuen Eigentümer zurück. Der «Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern» bleibt mit sämtlichen Mitarbeitenden am gewohnten Standort. Auch die bereits bestehenden Mietverträge übernimmt der neue Eigentümer. Über den Verkaufspreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.



Zum Immobilienverkauf sagt Michael Wanner, CEO von CH Media: «Unser strategischer Fokus gilt unserem Kerngeschäft. Darum verkaufen wir die Liegenschaft in Affoltern am Albis, die wir zum überwiegenden Teil nicht selbst nutzen. Die freiwerdenden Mittel investieren wir in die Weiterentwicklung unserer Medienangebote. Wir freuen uns sehr, einen Käufer gefunden zu haben, der das bestehende Nutzungskonzept weiterführt.» (pd/wid)