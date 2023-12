Pressefreiheit

«Gefährliche Ideen» oder «naives Postulat»

Der Ständerat hat am Mittwoch den Bundesrat beauftragt die Veröffentlichung illegal erhobener Daten zu prüfen. Laut Experten würde der Vorstoss Journalistinnen und Journalisten in ihrer Arbeit einschränken. In den Medien sind nun Kommentare dazu zu lesen.

Dürfen sie auch in Zukunft über illegal erhobene Daten berichten? Journalistinnen und Journalisten von Tamedia im Newsroom in Zürich. (Bild: Keystone/Gaetan Bally)